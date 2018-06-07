Золотовалютные резервы Беларуси снова упали ниже 7 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня 2018 года составили 6 млрд 939,6 млн долларов и снизились за май на 98,5 млн долларов или на 1,4%, сообщает Национальный банк.

По планам Нацбанка на 1 января 2019 года ЗВР будут составлять не менее 6 млрд долларов.

Напомним, Беларусь в 2018 году на погашение и обслуживание внешнего государственного долга должна направить 3,1 млрд долларов.