Золотовалютные резервы Беларуси снова упали ниже 7 млрд долларов
Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня 2018 года составили 6 млрд 939,6 млн долларов и снизились за май на 98,5 млн долларов или на 1,4%, сообщает Национальный банк.
По планам Нацбанка на 1 января 2019 года ЗВР будут составлять не менее 6 млрд долларов.
Напомним, Беларусь в 2018 году на погашение и обслуживание внешнего государственного долга должна направить 3,1 млрд долларов.
Кроме этого, в текущем году Нацбанк Беларуси намерен сократить свою задолженность перед коммерческими банками, которая на начало 2018-го составляла 1,5 млрд долларов, пишет
Обсудим?