Фотографию пропавшего Максима Мархалюка использовали на телеканале «Мир»

В программе «Дела семейные» была использована фотография пропавшего мальчика Максима Мархалюка. Об этом Newgrodno.by сообщила девушка, которая посмотрела эфир данной программы за 6 июня.

По сюжету программы, в суде мужчина задавался вопросами, как его супруга получила повышение по работе и кто отец ребенка, после чего и была продемонстрирована фотография пропавшего Максима.

Напомним, 10-летний житель деревни Новый Двор Свислочского района Гродненской области Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября 2017 года.

Через 10 дней по факту его исчезновения следственные органы возбудили дело в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК. Мальчика объявили в международный розыск.

В самой масштабной за историю страны поисковой операции участвовали порядка двух тысяч человек.