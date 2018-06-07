Фотографию пропавшего Максима Мархалюка использовали в программе «Час суда» на телеканале «Мир»
В программе «Час суда» на телеканале «МИР» была использована фотография
Напомним, 10-летний житель деревни Новый Двор Свислочского района Гродненской области Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября 2017 года.
Через 10 дней по факту его исчезновения следственные органы возбудили дело в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК. Мальчика объявили в международный розыск.
В самой масштабной за историю страны поисковой операции участвовали порядка двух тысяч человек.
Newgrodno.by связался с редакцией программы «Час суда», чтобы выяснить, каким образом и почему в эфире было использовано фото Максима. Пока ответа от телеканала изданию не поступило.
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