В ближайшее время Землю накроет магнитная буря

В самое ближайшее время нашу планету накроет магнитная буря. Как отмечают специалисты, Землю ждут катаклизмы уровня G1.

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Астрофизики заявляют, что удар придется на 28 июня, а магнитосфера будет возбужденной 27 и 29 июня.

Эксперты напоминают, что магнитные бури могут приводить к слабым сбоям в энергетических системах, а также оказывать небольшое воздействие на системы управления космическими аппаратами.

Кроме этого могут наблюдаться полярные сияния на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Последний раз космический удар фиксировался 20 апреля, когда Земля подверглась воздействию сильнейшей с начала года магнитной бури. Тогда специалисты отмечали спонтанность данного явления.