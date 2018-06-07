«Белоруснефть» пробурила первую скважину на территории Украины

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ПО «Белоруснефть» пробурило первую скважину на территории Украины. Она построена для ООО «ДТЭК Нефтегаз» на Семиренковском газоконденсатном месторождении в Полтавской области.

«Скважина №25 наклонно-направленная, с глубиной по стволу 5652 м и отходом от вертикали 700 м. Объект введен в эксплуатацию с выcоким дебитом газа, соответствующим проектным значениям», — рассказали БЕЛТА в пресс-службе белорусской компании. Проект был начат в сентябре прошлого года.

Всего ПО «Белоруснефть» пробурит четыре скважины на территории Украины.

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Тэги: Белоруснефть Беларусь-Украина

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