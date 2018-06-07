Шуневич: количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%

«Процесс реформирования завершен. И результатом этого процесса явилось сокращение на 10% всех органов и подразделений Министерства внутренних дел», — заявил 7 июня на заседании в парламенте глава ведомства Игорь Шуневич.

Игорь Шуневич. Фото из архива

По его словам, упразднены некоторые подразделения, в частности полки патрульно-постовой службы. Также сокращено главное управление командующего во внутренних войсках, пишет БЕЛТА .

«Я говорю о полковничьих и подполковничьих должностях. То есть мы фактически убрали достаточно большое количество руководящего состава», — отметил министр.

По мнению Шуневича, кадровые сокращения не отразились на качестве работы милиции. Подтверждением тому, по словам министра, может служить «статистика уголовной преступности и общественной безопасности».