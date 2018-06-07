Лукашенко: мы против обвальной и шоковой приватизации

/ Экономика
Просмотров: 264 Комментариев: 1

Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 июня на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Вы знаете наши подходы к приватизации государственной собственности, объектов. Я не думаю, что мои взгляды на приватизацию носят некий особый характер и уж слишком отличаются от тех подходов, которые проповедует Европейский банк. Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма. Но мы исходим из того, как, наверное, и все здравые люди, что, если государство не может управлять какими-то активами, если государству не до этих активов, надо отдать их эффективному собственнику. Мы из этого исходим, и это главное. Мы против обвальной и шоковой приватизации. Это суть нашего подхода», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что принадлежащие государству объекты создавались всем народом. «И взять росчерком пера, чохом их продать за бесценок — это значит породить несправедливость, взбудоражить народ, который выразит свое недовольство, как это [было] в соседних республиках бывшего Советского Союза. Поэтому мы хотим, чтобы приватизация не была некой сферой напряжения в обществе. Это — главное», — сказал президент.

По словам Лукашенко, результатами передачи госсобственности частным инвесторам должны быть создание новых рабочих мест, хорошая зарплата для работников приватизированных предприятий, а также регулярные поступления в бюджет государства.

Оценивая сотрудничество Беларуси с ЕБРР, Лукашенко сказал: «Я вижу очень большие перспективы. Мы многому научились у вас, по вашим рекомендациям. Я вам благодарен за те, особенно инфраструктурные, проекты, которые мы реализуем вместе с вами».

Он отметил, что ЕБРР инвестировал в экономику Беларуси около 2 миллиардов евро. В 2017 году объем инвестиций составил 163 миллиона евро. «Это хорошие объемы, — сказал Лукашенко. — Я так понимаю, что мы для Европейского банка реконструкции и развития являемся приемлемыми партнерами. Меня особо радует то, что банк произвел определенную перенастройку наших отношений, интересуется нашим государственным сектором и, самое главное, согласен расширять сотрудничество на государственный сектор экономики».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: приватизация Беларусь-ЕБРР Персона: Александр Лукашенко Алан Пию

Другие материалы на эту тему:

Белорусские НПЗ будут готовить к приватизации?

Белорусские НПЗ будут готовить к приватизации?

Власти объявили приватизацию, которой не будет?

Власти объявили приватизацию, которой не будет?

Косметический ремонт. Романчук о принятии поправок в закон о приватизации

Косметический ремонт. Романчук о принятии поправок в закон о приватизации

Белорусская приватизация зашла в тупик

Белорусская приватизация зашла в тупик

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте
  • Так понимаю по примеру как у соседей хотят урвать самое ценное и лучшее , типа нефтяники , калия и машиностроения , а потом все обанкротиться и разворовать .