Лукашенко: мы против обвальной и шоковой приватизации

Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 июня на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Вы знаете наши подходы к приватизации государственной собственности, объектов. Я не думаю, что мои взгляды на приватизацию носят некий особый характер и уж слишком отличаются от тех подходов, которые проповедует Европейский банк. Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма. Но мы исходим из того, как, наверное, и все здравые люди, что, если государство не может управлять какими-то активами, если государству не до этих активов, надо отдать их эффективному собственнику. Мы из этого исходим, и это главное. Мы против обвальной и шоковой приватизации. Это суть нашего подхода», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА .

Лукашенко отметил, что принадлежащие государству объекты создавались всем народом. «И взять росчерком пера, чохом их продать за бесценок — это значит породить несправедливость, взбудоражить народ, который выразит свое недовольство, как это [было] в соседних республиках бывшего Советского Союза. Поэтому мы хотим, чтобы приватизация не была некой сферой напряжения в обществе. Это — главное», — сказал президент.

По словам Лукашенко, результатами передачи госсобственности частным инвесторам должны быть создание новых рабочих мест, хорошая зарплата для работников приватизированных предприятий, а также регулярные поступления в бюджет государства.

Оценивая сотрудничество Беларуси с ЕБРР, Лукашенко сказал: «Я вижу очень большие перспективы. Мы многому научились у вас, по вашим рекомендациям. Я вам благодарен за те, особенно инфраструктурные, проекты, которые мы реализуем вместе с вами».

Он отметил, что ЕБРР инвестировал в экономику Беларуси около 2 миллиардов евро. В 2017 году объем инвестиций составил 163 миллиона евро. «Это хорошие объемы, — сказал Лукашенко. — Я так понимаю, что мы для Европейского банка реконструкции и развития являемся приемлемыми партнерами. Меня особо радует то, что банк произвел определенную перенастройку наших отношений, интересуется нашим государственным сектором и, самое главное, согласен расширять сотрудничество на государственный сектор экономики».