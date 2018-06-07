Минфин почистил реестр страховых агентов

/ Экономика
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Министерство финансов исключило ООО «КТЛ», ЧУП «ВИП-Инвестгрупп», БФСО «Динамо» и СООО «Антонар» из реестра страховых агентов.

Компании добровольно прекратили посредническую деятельность по страхованию, сообщает пресс-служба Минфина Беларуси.

Решение об исключении из реестра принято 5 июня.

Ранее Министерство финансов прекратило действие специального разрешения на право осуществления страховой деятельности одного из крупнейших частных страховщиков ОАО «Би энд Би иншуренс Ко». Решение было принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования по наличию на счетах в банках Беларуси необходимых денежных средств.

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