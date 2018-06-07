Пропавшую в Кировском районе 19-летнюю девушку нашли погибшей

В Могилевской области нашли тело пропавшей 29 мая 19-летней Анастасии Талыш. Об этом сообщил Поисково-спасательный отряд «Ангел».

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Девушка, проживавшая агрогородке Павловичи (Кировский район), ехала на автобусе «Добротино — Кировск» с учебы. По словам водителя она вышла на остановке «Селица». После этого о ее судьбе ничего не было известно.

«Ангел» сегодня сообщил, что Анастасию нашли погибшей. О подробностях ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что пропавший в Орше ночью 20 мая 24-летний Дмитрий Алейников был найден погибшим.

Как ранее сообщалось, молодой человек около часа ночи вышел из клуба «КлубНИКА», откуда направился в неизвестном направлении и пропал.