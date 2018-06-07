КГБ проверяет граждан, связанных с осужденным в Беларуси за шпионаж украинцем Шаройко

Комитет государственной безопасности проверяет граждан, связанных с осужденным в Беларуси на 8 лет тюремного заключения гражданином Украины Павлом Шаройко. Об этом 7 июня сообщил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик, пишет БелаПАН .

Аккредитованный в Беларуси корреспондент Украинского радио был задержан 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже (ст. 358 УК).

По словам Вакульчика, сейчас материалы дел в отношении белорусских граждан выделены в отдельное производство. Их подробности, отметил он, пока сообщать рано.

При этом глава КГБ назвал Шаройко «профессиональным разведчиком».

Напомним, 20 ноября официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин заявил журналистам: Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием. По информации КГБ, Шаройко «создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Его деятельность якобы координировал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника украинского посольства в Минске, был объявлен персоной нон грата и выслан из Беларуси.