С начала действия «спортивного» безвиза белорусскую границу пересекли только 12 иностранных болельщиков

За первые трое суток с начала действия «спортивного» безвиза белорусскую границу пересекли всего 12 иностранных болельщиков, следовавших на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом БелаПАН рассказали в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Речи об организованных группах футбольных фанатов пока не идет.

Большинство (5) из воспользовавшихся правом безвизового въезда — граждане Австралии. Также границу Беларуси, следуя в РФ, пересекали граждане Германии, Великобритании, Польши, Франции, Швейцарии, США и Индонезии.

Соглашение между правительствами Беларуси и России о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, было подписано в Минске 29 мая. Документ действует на время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и II Европейских игр в Беларуси в 2019 году.