Шуневич: либерализация условий проведения массовых мероприятий идет по всем направлениям

Либерализация условий проведения массовых мероприятий «идет по всем направлениям». Такую точку зрения высказал журналистам 7 июня в парламенте министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. «Это данность, мы — современное развивающееся государство», — сказал глава МВД.

В четверг депутаты приняли во втором чтении поправки в закон «О массовых мероприятиях». Среди нововведений документа — уведомительный порядок проведения уличных акций. Он будет действовать в случае организации массовых мероприятий в постоянных местах для их проведения, которые определены местными органами власти.

Законопроект также устанавливает обязанность журналиста, освещающего массовое мероприятие, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение.

Как отметил заместитель председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валерий Савко, при подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 50 поправок. «При их рассмотрении мы исходили из непростой задачи: обеспечить свободу собраний и безопасность граждан, в том числе журналистов», — сказал он.

За принятие документа проголосовали 100 депутатов. Против — два: Елена Анисим и Анна Канопацкая.