Шуневич: либерализация условий проведения массовых мероприятий идет по всем направлениям
Либерализация условий проведения массовых мероприятий «идет по всем направлениям». Такую точку зрения высказал журналистам 7 июня в парламенте министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. «Это данность, мы — современное развивающееся государство», — сказал глава МВД.
В четверг депутаты приняли во втором чтении поправки в закон «О массовых мероприятиях». Среди нововведений документа — уведомительный порядок проведения уличных акций. Он будет действовать в случае организации массовых мероприятий в постоянных местах для их проведения, которые определены местными органами власти.
Законопроект также устанавливает обязанность журналиста, освещающего массовое мероприятие, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение.
Как отметил заместитель председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валерий Савко, при подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 50 поправок. «При их рассмотрении мы исходили из непростой задачи: обеспечить свободу собраний и безопасность граждан, в том числе журналистов», — сказал он.
За принятие документа проголосовали 100 депутатов. Против — два: Елена Анисим и Анна Канопацкая.
В первом чтении поправки в закон о массовых мероприятиях были приняты в октябре 2017 года, пишет
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