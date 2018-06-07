Биржа: евро подорожал, а доллар подешевел на торгах 7 июня

7 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль подрос в цене к доллару США и российскому рублю, подешевел к евро.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0041 пункта (0,17%) и составил 2,3576 белорусского рубля.

Курс доллара снизился на 0,0070 пункта (0,35%) и составил 1,9945 белорусского рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0002 пункта (0,01%) и составил 3,2242 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В среду фьючерсы на нефть марки Brent держатся в районе 75,5 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11:30 снизился на 0,1939 рубля и составил 61,8125 рубля.

