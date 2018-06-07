«Альфа-Банк» покупает белорусский «Хоум Кредит»

Акционеры «Альфа-Банка» достигли соглашения с международной группой «Хоум Кредит» о покупке контрольного пакета акций в дочерней структуре «Хоум Кредит» в Беларуси — ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».

Сделка согласована Национальным банком и Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Она может быть реализована уже в июне 2018 года.

«Соглашение подтверждает серьезные амбиции банковской группы «Альфа-Банк» по дальнейшему росту банковского бизнеса в Беларуси. За 2016-2017 активная клиентская база «Альфа-Банка» увеличилась вдвое, и указанная сделка может дать существенный импульс по ее дальнейшему приросту», — отметили в «Альфа-Банке (Беларусь)».