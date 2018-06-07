Дело о нападении на банк в Могилеве передают в суд

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14 заложников, стрелял в милицию. Детали ограбления банка в Могилеве

Дело о вооруженном нападении на отделение «Беларусбанка» в Могилеве передают в суд, пишет БЕЛТА. «Следствие закончено. Дело передано прокурору для направления в суд», — рассказал 7 июня журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

20 ноября около 15:00 вооруженный пистолетом мужчина вошел в 72-е отделение «Беларусбанка» на улице Калиновского в Могилеве и, захватив 14 заложников, потребовал деньги. Кассир успела нажать «тревожную» кнопку. При задержании мужчина начал стрелять из пистолета. В ответ сотрудники милиции применили табельное оружие, ранили и задержали нападавшего. Как впоследствии выяснилось, грабитель — гражданин России, в сентябре получил вид на жительство в Беларуси и жил в Могилеве.

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Тэги: ограбление банка Персона: Иван Носкевич Город: Могилев

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