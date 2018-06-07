Защитников Куропат милиция предупредила об ответственности за несанкционированное мероприятие

Активистов, протестующих против открытия развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим» возле урочища Куропаты, милиция предупредила об ответственности за проведение несанкционированного массового мероприятия.

Как сообщил БелаПАН один из защитников Куропат, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, 7 июня около полудня протестующие развесили на воротах и заборе комплекса плакаты с информацией о Куропатах и захороненных тут жертвах сталинских репрессий. Спустя полтора часа к ним подошел заместитель главы УВД Минского облисполкома, начальник милиции общественной безопасности полковник Виталий Козлов. Он предупредил активистов, что если они продолжат протестовать, то в отношении них будут составлены административные протоколы.

Незадолго до этого у ворот, ведущих на территорию комплекса, произошел небольшой конфликт. Не назвавшая себя женщина, по предположению активистов и журналистов — администратор заведения, растолкала протестующих, прорвалась к воротам и сорвала один плакат, после чего уехала.

Активисты намерены стоять у въезда на территорию комплекса до 18:00. «Никакого наплыва посетителей практически нет. Машины, которые приезжают, в основном, привозят продукты», — рассказал Северинец.

Протесты против открытия развлекательного комплекса возле Куропат проходят с 31 мая.

6 июня в отношении защитников Куропат сотрудники ГАИ составили протоколы о нарушении правил дорожного движения. Их, в частности, обвиняют в нарушении пункта 17.1 ПДД в связи с нахождением пешеходов на проезжей части.

Ресторан «Поедем поедим» уже работает.