Фотофакт. В Березе БМВ вылетела с дороги и перевернулась

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Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в четверг, седьмого июня, в Березе в районе улиц Красноармейская и Богдановича.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что, по предварительным данным, 18-летний сельчанин, получившие водительские права два месяца назад, не справился с управлением «БМВ-728» вылетел кювет и перевернулся.

Водитель получил серьезные травмы (закрытую черепно-мозговую травму, ушибы левого легкого и почки) и был доставлен в реанимацию районной больницы.

В ГАИ также отметили, что водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности.

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Тэги: ДТП Город: Береза

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