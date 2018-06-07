Фотофакт. В Пружанах экипаж ГАИ остановил движение, чтобы дорогу могли перейти… лебеди

/ Общество
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В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе Подслушано Пружаны опубликованы фото, как экипаж ГАИ и автомобиль милиции остановили движение, чтобы дорогу могли перейти лебеди и лебедята.

 

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Тэги: ГАИ лебеди Город: Пружаны

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