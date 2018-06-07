Фотофакт. В Пружанах экипаж ГАИ остановил движение, чтобы дорогу могли перейти… лебеди 07.06.2018 / 14:43 / Общество Просмотров: 574 Комментариев: 0 A- A+ В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе Подслушано Пружаны опубликованы фото, как экипаж ГАИ и автомобиль милиции остановили движение, чтобы дорогу могли перейти лебеди и лебедята. Оставьте комментарий (0) Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Тэги: ГАИ лебеди Город: Пружаны Другие материалы на эту тему: Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами Держите руки на руле. В Могилеве МТС и ГАИ провели акцию для водителей Инцидент под Могилевом. Так зачем инспекторы ГАИ разбили стекло? ГУВД не будет рассматривать электронные обращения по поводу нарушений ПДД Сотрудники ГАИ предупредили защитников Куропат за нарушение ПДД У автомобилистов будут проблемы — начинаются репетиции к параду 3 июля Обсудим? Правила форума Форум Все комментарии в ленте
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