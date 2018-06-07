Сборная Беларуси поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА — на 78-е место

В июньской версии рейтинга ФИФА , опубликованной 7 числа, сборная Беларуси поднялась на одну позицию – на 78-е место. У команды 417 очков.

Напомним, накануне в Бресте белорусы в товарищеском матче сыграли вничью в венграми — 1:1 (Сарока, 26; Варга, 29).

Рекордным местом в рейтинге ФИФА для сборной Беларуси является 36-я строка в феврале 2011 года.

Топ-10 июньского рейтинга ФИФА 2018 года:

1. Германия – 1558 очков;

2. Бразилия – 1431;

3. Бельгия — 1298;

4. Португалия — 1274;

5. Аргентина — 1241;

6. Швейцария — 1199;

7. Франция — 1198;

8. Польша — 1183;

9. Чили — 1135;

10. Испания — 1126.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у сборной Украины — 35-е место (733 очка). Россия опустилась на рекордно низкую для себя 70-ю позицию (457 очков). В сотню рейтинга также вошли: Кыргызстан (92-е место), Эстония (94-е), Узбекистан (95-е), Грузия (96-е) и Армения (100-е).