Сборная Беларуси поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА — на 78-е место
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Напомним, накануне в Бресте белорусы в товарищеском матче сыграли вничью в венграми — 1:1 (Сарока, 26; Варга, 29).
Рекордным местом в рейтинге ФИФА для сборной Беларуси является 36-я строка в феврале 2011 года.
Топ-10 июньского рейтинга ФИФА 2018 года:
1. Германия – 1558 очков;
2. Бразилия – 1431;
3. Бельгия — 1298;
4. Португалия — 1274;
5. Аргентина — 1241;
6. Швейцария — 1199;
7. Франция — 1198;
8. Польша — 1183;
9. Чили — 1135;
10. Испания — 1126.
Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у сборной Украины — 35-е место (733 очка). Россия опустилась на рекордно низкую для себя 70-ю позицию (457 очков). В сотню рейтинга также вошли: Кыргызстан (92-е место), Эстония (94-е), Узбекистан (95-е), Грузия (96-е) и Армения (100-е).
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