В Столбцах под колеса «Форда» попал девятилетний велосипедист

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, сообщили в милиции столичного региона.

Фото pixabay.com

Как отмечается, девятилетний велосипедист нарушил ПДД, в результате чего произошел наезд.

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63-летний водитель «Форда-Гэлакси», чей стаж вождения составляет 44 года, был трезвым.

В результате аварии ребенок получил травмы, с которыми был госпитализирован.

В милиции сообщили, что в отношении родителей мальчика правоохранители открыли административное производство за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, в Боровлянах 1 июня около 09:40 недалеко от магазина «Родны Кут» на улице Фрунзенской неустановленный водитель на «Мерседесе» черного цвета совершил наезд на 15-летнего велосипедиста. Последнему были причинены телесные повреждения.

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Тэги: ДТП велосипедист Город: Столбцы

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