Студия Лебедева сделала логотип для кафе на Зыбицкой. Булка или картошка?

Известная российская дизайн-студия Артемия Лебедева разработала логотип для минской булочной под названием «Булочная».

Дизайнеры предложили вариант, где (неожиданно) обыгрывается тема булки. Пользователи отметили, что булка очень похожа на картошку. Возможно, сработали ассоциации и штампы российских дизайнеров, связанные с Беларусью.

«В центре Минска есть небольшая булочная, где продается выпечка «как в СССР и без буржуйских излишеств», а еще кофе и чай на вынос. Владельцы уверены, что все булки и пирожные такие же вкусные, ароматные и качественные, как в советских столовых», — написал Артемий Лебедев в своем блоге, представляя логотип.

«Батон обрамляется динамично написанным названием компании», — объяснил дизайнерское решение арт-директор Артемий Лебедев.

Это не первое неоднозначное лого, разработанное в студии Лебедева для белорусских клиентов. Логотип для гомельской бургерной «ДжонФедор» вызвал насмешки пользователей, после чего владелец бургерной отказался от предложенного варианта. Картинка вызвала взрывной поток мемов и шуток, и широко разошлась по сети. После такого внимания публики гомельский предприниматель решил оставить скандальный логотип.