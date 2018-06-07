Патрушев — Зайцу: Россия будет защищать своих производителей и потребителей

Дмитрий Патрушев на встрече с белорусской делегацией в Москве сказал, что приоритетом для Минсельхоза России является защита интересов российских сельхозтоваропроизводителей и потребителей страны.

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Встреча состоялась сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Делегация Минсельхозпрода Беларуси во главе с министром Леонидом Зайцем вылетела в Москву для решения вопроса с поставками молока.

Причиной очередного этапа «молочных войн» между странами стал запрет на поставки в Россию молока и других видов молочной продукции белорусского производства, введенный Россельхознадзором с 6 июня.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт доложил Дмитрию Патрушеву о причинах ограничений. По его словам, это вынужденная мера связана с продолжающимися случаями нарушения ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Данкверт подчеркнул, что ограничения коснулись только продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений и которая является сырьем для индустриальных переработчиков.

Глава Минсельхоза России поручил создать рабочую группу и разобраться в сложившейся ситуации, а белорусский министр, в свою очередь, пообещал учесть все замечания и предложения российской стороны.