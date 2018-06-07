Суд над должностными лицами Транспортной инспекции и ДФР КГК перенесен
7 июня в суде Фрунзенского района Минска должно было начаться рассмотрение уголовного дела над должностными лицами Транспортной инспекции и ДФР КГК.
Однако один из обвиняемых несвоевременно получил постановление о назначении судебного разбирательства, поэтому рассмотрение дела перенесено на 12 июня, сообщает
Бывший начальник Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси обвиняется в получении взятки. Бывший заместитель начальника 4-го управления ДФР КГК — в даче взятки и мошенничестве.
Как ранее сообщал КГБ, в коррупционную схему был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений Транспортной инспекции, а также представители белорусских транспортных компаний.
По данным следствия, начальник инспекции и его заместитель поставили на поток систему торговли разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое разрешение.
Фото Сергея Балая
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