Прощание с композитором Эдуардом Зарицким состоится 8 июня в Академии музыки

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Прощание с народным артистом Беларуси композитором Эдуардом Зарицким пройдет 8 июня с 12:00 до 14:00 в Белорусской государственной академии музыки (ул. Интернациональная, 30).

Скончался народный артист Беларуси композитор Эдуард Зарицкий

Зарицкий скончался на 73-м году жизни. Тело композитора было обнаружено 6 июня в его квартире на проспекте Независимости в Минске. Друзья забеспокоились, когда в назначенное время Зарицкий не ответил на звонки на мобильный и домашний телефоны.

Сегодня в Минск прилетела дочь композитора Лина, которая живет и работает в Германии.

Зарицкий будет похоронен на Восточном (Московском) кладбище столицы.

 

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Тэги: прощание композитор Персона: Эдуард Зарицкий Город: Минск

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