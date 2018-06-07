Не при делах. Путин прокомментировал «убийство» Бабченко

/ Общество
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Президент России считает, что любые инсценировки контрпродуктивны.

«И вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью… Все осудили эти действия украинских властей как провокацию», — сказал Путин на «прямой линии».


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Он надеется, «что ничего подобного в будущем повторяться не будет, все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов…и обеспечить доступ граждан к свободной информации».

Путин также заверил, что ему не известно о каком-либо «расстрельном списке» журналистов, о котором ранее сообщили в СБУ: «Я узнал об этом, наверное, также как и вы, из средств массовой информации».

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Тэги: убийство Бабченко СБУ Украина-Россия Персона: Владимир Путин Аркадий Бабченко Город: Москва

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