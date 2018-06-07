Лучшей буренкой Беларуси стала корова по кличке Малышка
Ежегодный конкурс на лучшую буренку страны состоялся 7 июня в рамках международной выставки «Белагро-2018», которая проходит в агрогородке Щемыслица под Минском.
На конкурсе представлены лучшие племенные коровы молочной породы отечественной селекции. Самую-самую выбирают по двум основным параметрам — надоям и внешнему виду.
Победительнице стала корова по кличке Малышка, которая в год дает по 14 тонн молока, тогда как средний показатель для белорусских коров — 5 тонн, отмечает
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