Лучшей буренкой Беларуси стала корова по кличке Малышка

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Ежегодный конкурс на лучшую буренку страны состоялся 7 июня в рамках международной выставки «Белагро-2018», которая проходит в агрогородке Щемыслица под Минском.

 

 

На конкурсе представлены лучшие племенные коровы молочной породы отечественной селекции. Самую-самую выбирают по двум основным параметрам — надоям и внешнему виду.

Победительнице стала корова по кличке Малышка, которая в год дает по 14 тонн молока, тогда как средний показатель для белорусских коров — 5 тонн, отмечает tvr.by.

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Тэги: корова Белагро-2018

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