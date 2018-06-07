Сержанта белорусской армии осудили на три года за насилие

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Соответствующий приговор вынес суд Пуховичского района. Военнослужащий осужден на 3 года колонии усиленного режима.

Об этом сообщила пресс-служба Миноблсуда.

Военнослужащий проходил срочную службу в должности командира отделения ремонтного взвода роты обслуживания и ремонта батальона обеспечения.

Младшего сержанта признали виновным в превышении власти и служебных полномочий начальника, «совершенных из иной личной заинтересованности, повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным интересам». Он же признан виновным в применении насилия.

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года, с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без конфискации имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок три года.

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Тэги: превышение полномочий сержант белорусская армия дедовщина Город: Пуховичи

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