Сержанта белорусской армии осудили на три года за насилие

Соответствующий приговор вынес суд Пуховичского района. Военнослужащий осужден на 3 года колонии усиленного режима.

Об этом сообщила пресс-служба Миноблсуда.

Военнослужащий проходил срочную службу в должности командира отделения ремонтного взвода роты обслуживания и ремонта батальона обеспечения.

Младшего сержанта признали виновным в превышении власти и служебных полномочий начальника, «совершенных из иной личной заинтересованности, повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным интересам». Он же признан виновным в применении насилия.

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года, с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без конфискации имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок три года.