МТРК «Мир» обязалась выяснить, как в телесюжет попала фотография пропавшего Максима Мархалюка

Компания направила запрос в ООО «Система», являющейся производителем программы «Дела семейные», с требованием прояснить, каким образом снимок попал в выпуск.

«МТРК "Мир" выражает свое глубокое сожаление в связи с допущенной ошибкой и обязуется опубликовать на своем сайте объяснение производителя программы. Компания-производитель по условиям договора полностью несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в программах», — сообщает сайт МТРК.

В выпуске программы, вышедшем 6 июня, в результате ошибки была использована фотография Максима Мархалюка, пропавшего без вести 16 сентября 2017 года. По сюжету, в суде мужчина задавался вопросами, как его супруга получила повышение по работе и кто отец ребенка, после чего и была продемонстрирована фотография пропавшего мальчика.