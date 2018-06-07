МТРК «Мир» обязалась выяснить, как в телесюжет попала фотография пропавшего Максима Мархалюка

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Компания направила запрос в ООО «Система», являющейся производителем программы «Дела семейные», с требованием прояснить, каким образом снимок попал в выпуск.

«МТРК "Мир" выражает свое глубокое сожаление в связи с допущенной ошибкой и обязуется опубликовать на своем сайте объяснение производителя программы. Компания-производитель по условиям договора полностью несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в программах», — сообщает сайт МТРК.

Фотографию пропавшего Максима Мархалюка использовали на телеканале «Мир»

В выпуске программы, вышедшем 6 июня, в результате ошибки была использована фотография Максима Мархалюка, пропавшего без вести 16 сентября 2017 года. По сюжету, в суде мужчина задавался вопросами, как его супруга получила повышение по работе и кто отец ребенка, после чего и была продемонстрирована фотография пропавшего мальчика.

Сюжет: Поиски Максима Мархалюка

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Тэги: МТРК Мир телеканал МИР Персона: Максим Мархалюк Город: Москва

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