#velcombegom объявляет SunRun Challenge в помощь детям с синдромом Дауна

/ Спорт
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21 июня стартует новый этап благотворительного проекта #velcombegom, реализуемый по инициативе компании velcom. В рамках SunRun Challenge каждый километр дистанции будет преобразован в киловатты «доброй энергии», а их денежный эквивалент — перечислен на благотворительные цели.

Проект #velcombegom в 2018 году проходит под девизом SunRun Challenge — и это не случайно: «солнечными» называют детей, рожденных с синдромом Дауна, на помощь которым и будут собираться средства в этом году.

Бенефициаром благотворительной акции станет Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития. В этом социальном учреждении постоянно проживают дети, нуждающиеся в особом уходе, бытовом и медицинском обслуживании и социально-трудовой адаптации.

Совместными усилиями участникам проекта предстоит пробежать 50 000 километров (что соответствует 13 180 000 кДжоулей, или 3365 кВт/ч «энергии добра»), и тогда компания velcom перечислит на счет дома-интерната 50 000 рублей.

В этом году в зачет акции пойдут километры, которые ее участники пробегут с 21 по 24 июня. Чтобы внести свой вклад в доброе дело, всем желающим нужно просто выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.

Проект #velcombegom — благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.

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Тэги: velcombegom SunRun Challenge синдром Дауна

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