«Советская Белоруссия» показала жодинскую тюрьму изнутри. Выглядит, как санаторий, но всегда ли?

/ Общество
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На сайте газеты Администрации президента опубликовали фоторепортаж о визите общественного совета МВД в жодинскую тюрьму № 8.

Жодинская тюрьма для нынешней рабочей встречи выбрана не случайно: здесь содержатся все категории спецконтингента (кроме приговоренных к исключительной мере наказания), и представители общественности смогли ознакомиться с особенностями содержания каждой из них и задать интересующие вопросы, передает SB.by.

 

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Тэги: тюрьма № 8 Город: Жодино

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