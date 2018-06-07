«Советская Белоруссия» показала жодинскую тюрьму изнутри. Выглядит, как санаторий, но всегда ли?

На сайте газеты Администрации президента опубликовали фоторепортаж о визите общественного совета МВД в жодинскую тюрьму № 8.

Жодинская тюрьма для нынешней рабочей встречи выбрана не случайно: здесь содержатся все категории спецконтингента (кроме приговоренных к исключительной мере наказания), и представители общественности смогли ознакомиться с особенностями содержания каждой из них и задать интересующие вопросы, передает SB.by .