Видеофакт. Медведь застрял в окне склада норвежского отеля

Белый медведь забрался на склад отеля Isfjord Radio на острове Шпицберген.

Животное прошло на склад с продуктами через дверь, но она захлопнулась за ним. В попытке выбраться медведь разбил все окна и застрял в одном из них, сообщает Аftonbladet.se .

Чтобы спасти медведя, сотрудники отеля позвонили губернатору Шпицбергена. Услышав звук приземляющегося вертолета со спасателями, медведь приложил усилия, выбрался из окна самостоятельно и скрылся в море.