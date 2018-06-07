Милиция задержала оппозиционерку Ольгу Николайчик

Задержанная участвовала в акции протеста возле развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим» у Куропат — места массовых убийств коммунистами.

Об этом сообщил активист Леонид Кулаков, передает БелаПАН .

Он предполагает, что ее повезли в местное отделение милиции, которое расположено в Боровлянах.

Ранее милиция задержала другого оппозиционера — Павла Северинца, но его уже отпустили.

Сегодня, 7 июня, протестующие развесили на воротах и заборе комплекса плакаты с информацией о Куропатах и захороненных тут жертвах сталинских репрессий. Спустя полтора часа к ним подошел замглавы УВД Миноблисполкома, начальник милиции общественной безопасности полковник Виталий Козлов. Он предупредил активистов, что если они продолжат протестовать, то в отношении них будут составлены протоколы.