Милиция задержала оппозиционерку Ольгу Николайчик

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Задержанная участвовала в акции протеста возле развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим» у Куропат — места массовых убийств коммунистами.

Об этом сообщил активист Леонид Кулаков, передает БелаПАН.

Он предполагает, что ее повезли в местное отделение милиции, которое расположено в Боровлянах.

Ранее милиция задержала другого оппозиционера — Павла Северинца, но его уже отпустили.

Сегодня, 7 июня, протестующие развесили на воротах и заборе комплекса плакаты с информацией о Куропатах и захороненных тут жертвах сталинских репрессий. Спустя полтора часа к ним подошел замглавы УВД Миноблисполкома, начальник милиции общественной безопасности полковник Виталий Козлов. Он предупредил активистов, что если они продолжат протестовать, то в отношении них будут составлены протоколы.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: белорусская оппозиция Куропаты Персона: Ольга Николайчик Город: Минск

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