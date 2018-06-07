Суд взыскал с должностных лиц компенсацию за украденные ядохимикаты

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Прокуратура Осиповичского района изучила материалы дела, расследуемого по факту кражи ядохимикатов в ОАО «Авангард-Нива».

Причина совершенного хищения — непринятие руководителем общества, его заместителем и агрономом мер к надлежащей организации учета, расходования и хранения средств защиты растений, стимуляторов роста и других препаратов, содержащих ядовитые и сильнодействующие вещества, передает БелаПАН.

Районный прокурор подготовил и направил в суд иск о взыскании с указанных должностных лиц суммы причиненного хозяйству материального ущерба в размере 10 427 рублей. Местный суд удовлетворил это требование.

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Тэги: Авангард-Нива кража ядохимикаты Город: Осиповичи

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