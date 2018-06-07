Бобруйского депутата осудили к пяти годам колонии

Игоря Марочканича, бывшего начальника управления маркетинга, продаж, торговли, общепита и внешнеэкономической деятельности Бобруйского мясокомбината и депутата городского Совета, осудили за взятки.

Бывшее должностное лицо приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет, сообщает SB.by .

Сумма взяток, полученных Игорем Марочканичем за продвижение в кредиторской очереди при получении долговых выплат от мясокомбината, оказалась более 10 тысяч рублей. В суде также доказано получение в качестве взятки мобильного телефона iPhone 6.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в незаконных действиях.