Бобруйского депутата осудили к пяти годам колонии

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Игоря Марочканича, бывшего начальника управления маркетинга, продаж, торговли, общепита и внешнеэкономической деятельности Бобруйского мясокомбината и депутата городского Совета, осудили за взятки.

Бывшее должностное лицо приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет, сообщает SB.by.

Сумма взяток, полученных Игорем Марочканичем за продвижение в кредиторской очереди при получении долговых выплат от мясокомбината, оказалась более 10 тысяч рублей. В суде также доказано получение в качестве взятки мобильного телефона iPhone 6. 

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в незаконных действиях.

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Тэги: взятки Бобруйский мясокомбинат Персона: Игорь Марочканич Город: Бобруйск

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