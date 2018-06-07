Татьяна Холодович установила национальный рекорд в метании копья

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Белоруска победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло.

Наша спортсменка в своей лучшей попытке отправила копье на 67.47 м и превзошла свой же рекорд страны, который она установила в 2016 году, более, чем на метр, передает БЕЛТА.

Второе место в Осло заняла китаянка Хюхью Лю с результатом 65 м 11 см, третье — чешка Никола Огродникова, метнувшая копье на 61 м 56 см.

Результат белоруски стал лучшим в текущем сезоне в Европе.

Холодович станет одной из участниц матчевой встречи сборных Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона, которая пройдет на минском стадионе «Динамо» 22 июня.

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Тэги: метание копья легкая атлетика Беларусь-Норвегия Персона: Татьяна Холодович Город: Осло

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