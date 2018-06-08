«Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф

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В ночь на 8 июня определился обладатель Кубка Стэнли-2018. Впервые в своей истории самый престижный трофей клубного мирового хоккея завоевал «Вашингтон Кэпиталс». В финальной серии до четырех побед клуб из столицы США переиграл «Лас-Вегас Найтс» — 4:1. Пятая игра финала состоялась в Лас-Вегасе в ночь на пятницу. «Вашингтон» победил в ней со счетом 4:3.

«Вашингтон» выступает в НХЛ с 1974 года. До нынешнего триумфа лучшим результатом команды был выход в финал в 1998 году.

Капитан «Вашингтона» российский форвард Александр Овечкин стал обладателем «Конн Смайт Трофи» – приза самому ценному игроку Кубка Стэнли. 

Победитель был определен путем голосования членов Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов. 

Овечкин набрал в плей-офф 27 (15+12) очков в 24 матчах, установив новый рекорд «Кэпиталс» по голам. 

Он стал вторым в истории российским хоккеистом, получившим «Конн Смайт» (первым был Евгений Малкин в 2009 году).

 

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Тэги: НХЛ Вашингтон Кэпиталс Персона: Александр Овечкин

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  • Тот случай, когда все болели даже не за команду, а за Александра Овечкина. Молодец! Ну и на досуге можно позмагарствовать, что цена за Кубок Стенли заплачена непомерно высокая - травмы, синяки, выбитые зубы - поэтому победа "не наша", и ваще лучше без ымперских амбиций играть в чемпионате Беларуси.