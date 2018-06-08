На пожаре в Чашникском районе один человек погиб, семь были эвакуированы
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В ночь на 7 июня в Чашникском районе в квартире жилого дома произошел пожар, на котором погиб хозяин жилья.
Информация о ЧП на улице Мира в поселке Октябрьский поступила в МЧС в 04:27.
В квартире спасатели обнаружили труп хозяина 1946 года рождения. Со смежной квартиры были спасены два человека, из квартир первого этажа были эвакуированы еще пятеро.
Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.
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