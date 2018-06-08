Акции «Атланта» передали в республиканскую собственность. Продадут китайцам?

Правительство приняло решение безвозмездно принять в республиканскую собственность акции производителя холодильников и стиральных машин.

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Всего передается 974 255 простых (обыкновенных) акций стоимостью 20 рублей на общую сумму 19 485 100 рублей. Акции находились в распоряжении компании. Постановление №427 опубликовано сегодня на сайте Национального центра правовой информации.

Операция должна быть завершена до 31 августа 2018 года.

Интерес к предприятию проявляла китайская Мидеа Груп (Midea Group). 27 ноября 2017 года в Минске председатель правления и президент этой корпорации Фан Хунбо на встрече с Александром Лукашенко сказал, что корпорация планирует наладить в Беларуси производство холодильников и стиральных машин.

Возможность продажи ЗАО «Атлант» китайцам подтвердил журналистам неделю назад вице-премьер Владимир Семашко.

В 2007-2009 годах корпорация «Мидеа Груп» совместно с холдингом «Горизонт» создала совместное белорусско-китайское предприятие СООО «Мидеа-Горизонт», работа которого осуществляется в рамках СЭЗ «Минск». На предприятии осуществляется полный цикл технологического процесса с высокой степенью локализации, размещаются заказы на производство продукции под брендами Bosch, Panasonic, Sharp, Electrolux, Oursson.