Акции «Атланта» передали в республиканскую собственность. Продадут китайцам?

/ Экономика
Просмотров: 383 Комментариев: 0

Правительство приняло решение безвозмездно принять в республиканскую собственность акции производителя холодильников и стиральных машин.

 

Иллюстрация с сайта atlant.by

Всего передается 974 255 простых (обыкновенных) акций стоимостью 20 рублей на общую сумму 19 485 100 рублей. Акции находились в распоряжении компании. Постановление №427 опубликовано сегодня на сайте Национального центра правовой информации.

Операция должна быть завершена до 31 августа 2018 года.

Интерес к предприятию проявляла китайская Мидеа Груп (Midea Group). 27 ноября 2017 года в Минске председатель правления и президент этой корпорации Фан Хунбо на встрече с Александром Лукашенко сказал, что корпорация планирует наладить в Беларуси производство холодильников и стиральных машин.

Возможность продажи ЗАО «Атлант» китайцам подтвердил журналистам неделю назад вице-премьер Владимир Семашко.

В 2007-2009 годах корпорация «Мидеа Груп» совместно с холдингом «Горизонт» создала совместное белорусско-китайское предприятие СООО «Мидеа-Горизонт», работа которого осуществляется в рамках СЭЗ «Минск». На предприятии осуществляется полный цикл технологического процесса с высокой степенью локализации, размещаются заказы на производство продукции под брендами Bosch, Panasonic, Sharp, Electrolux, Oursson.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: Атлант завод холодильников стиральные машины Мидеа Груп Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Минский завод холодильников остановил конвейер

Минский завод холодильников остановил конвейер

На ЗАО «Атлант» заработала новая линия по сборке стиральных машин

На ЗАО «Атлант» заработала новая линия по сборке стиральных машин

Зарплату увеличивают тем, кто этого требует

Зарплату увеличивают тем, кто этого требует

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте