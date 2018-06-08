Белорусские ученые разработали безвредную биоупаковку для скоропортящихся продуктов

Ученые Белорусского государственного университета разработали безвредную биоупаковку на основе хитозана для долговременного хранения скоропортящихся продуктов.

Разработка позволит увеличить сроки хранения фруктов и овощей, свежего мяса, полуфабрикатов из птицы и рыбы.

Биоупаковка формируется при нанесении на продукты раствора хитозана, натурального нетоксичного биополимера, который обладает бактерицидными свойствами, а при испарении растворителя образует пленки на различных поверхностях.

Обработать продукты можно как в производстве, так и в полевых условиях с использованием ручных или автоматических распылителей. Также пленка может быть нанесена с использованием сельскохозяйственной техники.