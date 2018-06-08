Беларусь хочет получить рейтинг от китайского рейтингового агентства

Александр Лукашенко уполномочил Минфин на проведение переговоров по проекту Соглашения между Беларусью и китайским рейтинговым агентством «Чайна Чэнсинь Интернэшнл Кредит Рейтинг Компани Лимитэд».

Оплачиваться услуги агентства будут за счет средств республиканского бюджета. Указ подписан 5 июня и опубликован сегодня на сайте Национального центра правовой информации.

China Chengxin International Credit Rating Company Ltd. — это совместный проект китайской China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company Ltd и международного рейтингового агентства Moody’s.

Рейтинговое агентство оказывает полный спектр услуг в сфере составления кредитных рейтингов компаниям и организациям, осуществляющим заимствования на рынке Китая.

В 2012 году China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company получила лицензию Гонконгской Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, став первой компанией из Китая, работающей в сфере рейтингового бизнеса на международном рынке. Рейтинг кредитоспособности, рассчитываемый CCXR, варьируется от АAA (исключительно высокий уровень) до C (неспособность выполнять долговые обязательства).