Фейсбук из-за технического сбоя раскрыл личные посты 14 миллионов пользователей
Посты 14 миллионов пользователей социальной сети Фейсбук, опубликованные в «закрытом» режиме с 18 по 27 мая, оказались в общем доступе, сообщает
Проблема была обнаружена 22 мая, на ее устранение потребовалось пять дней.
Соцсеть объявила, что речь идет о сбое программного обеспечения, из-за которого у некоторых пользователей настройки постов по умолчанию переключились на «доступно для всех».
Стоит отметить, что в последнее время это далеко не первая утечка закрытой информации из Фейсбука. Так, весной стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 миллионов пользователей соцсети и использовала сведения в политической рекламе.
А на днях сообщалось, что Фейсбук в течение нескольких лет предоставлял производителям мобильных устройств доступ к данным своих пользователей, в том числе и без их ведома.
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