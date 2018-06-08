По каким адресам в Минске на следующей неделе отключат горячую воду
Как известно, в весенне-летний период в Минске для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период традиционно отключается горячее водоснабжение. На следующей неделе в столице без теплой воды останутся жители следующих адресов.
С 11 июня:
потребителей по улицам: Аладовых; Гаруна, 1, 5, 13, 23, 25, 6–12, 16–32; Владислава Голубка, 2, 10, 12, 3; Жиновича, 1, 7–11, 15, 17, 21, 4, 6, 18–22; Игнатовского; Казимировская; Каменногорская; Колесникова; Кунцевщина, 4–12, 18–32, 36–44, 48, 7–37; Лещинского, 1–55; Лидская; Лобанка, 4, 14; Лынькова, 35, 39, 43–49, 65, 67, 71, 73, 79а, 83–87 к. 1–2, 95, 99, 99в, 99 к. 1–3, 99 к. 5, 101 к. 1–3, 105–117; Люцинская, 3, 7–17, 21–33; Матусевича, 35г, 53–69, 75–79, 50–72, 76, 78, 84–90; Налибокская; Неманская; Притыцкого, 66, 70–152, 158, 160, 105–109; Чичурина.
С 12 июня:
потребителей по улицам: Бачило; Беды, 36–40, 45; Белинского, 23, 54; Восточная, 41, 107, 129–133, 165, 169, 181, 183, 168, 170, 178, 184–190; Гало, 148; Гамарника, 1–35, 2–30; Зелёная, 1а; Инженерная, 1, 17а, 23–27, 2, 12, 14, 22–28; Калиновского, 1–15, 4а; Кедышко, 49; Кнорина, 50а; Кольцова 4-й пер., 6, 51, 53; Кольцова, 3, 5, 15а–25, 37, 37а, 39 к. 1–2, 49, 53 к. 1–2, 4–38, 48, 50; Крамского, 14; Красная слобода, г. п. № 1; Кутузова, 18; Литературная, 22; Логойский тракт, 17, 17а, 19 к.1–2, 19 к. 4, 21 к.1, 21 к. 6, 21а, 21в–39, 20–34, 22а; Лукьяновича, 10, 12; Машиностроителей, 3–19, 5б, 7а, 9а, 25–29, 43, 24, 28, 30; Мележа, 5 к. 1–2; Мирошниченко, 1–55, 4–18; Олешева, 10–14; Партизанский пр., 174, 150; Полиграфическая, 2–6, 16, 18, 29, 31; Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а; Полиграфический 4-й пер., 8–18; Промышленная; Промышленный пер., 7–11, 8, 10; Ротмистрова; Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108; Седых, 4–14а–в; Селицкого; Славинского, 4–12; Социалистическая, 2; Топографическая, 3–9, 7а, 13; учреждение РЦОП «Стайки», жилые дома № 81, 83, 82, 84; Шабаны; Широкая, 2–40а, 3, 3а, 29/15.
С 14 июня:
потребителей по улицам: Алибегова, 3–7; Белорусская, 2–14, 15–41; Берсона, 1–3, 14–16; Бобруйская, 2–6, 3–27; Брест-Литовский тупик, 13; Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75; Брестский 3-й пер., 17а; Брилевский тупик, 55; Вокзальная, 9–23, 22–42; Володарского, 1–9, 2–14; Газеты «Звязда» пр., 3, 5, 9–23, 31, 33; Газеты «Правда» пр., 1–11, 3а, 9а, 11а–г, 15, 17, 25, 27, 8–14, 8а, 14а, 14 к. 2–3, 16, 20–24, 26 к. 2, 30–34, 38–54, 40 к. 2, 56 к. 2, 58 к. 2, 60 к. 2, 62 к. 2; Гебелева, 6; Голубева, 1–21, 4, 10–14, 14а–б, 16 к. 1, 24; Городской вал, 1–11, 2–12; Дзержинского пр., 1а–б, 69 к. 1–2, 71–81, 73а, 77а, 79а, 83 к. 1–11, 83 к. 15, 85, 87, 87б, 91, 74–84, 100, 104, 106; Добромысленский пер., 3–5, 5а, 4; Домашевский пер., 1а–11, 4–18; Дрозда, 7, 14, 25а; Западная, 7а, 15–19, 20; Иерусалимская, 4, 9–11; Интернациональная, 1–7, 2–20; К. Либкнехта, 21, 54–70, 43а, приборо-сервисный центр (блок В); К. Цеткин, 4, 16–20, 49–51; Казинца, 2–8, 4а, 6а, 8а, 12, 24, 24а, 32, 3, 5, 7а, 11–23, 13а, 17а, 19 к. 2, 21 к. 2–4, 25а, 27а; Кальварийская, 7–17а; Кижеватова, 8, 10; Кирова, 1–5, 2, 4; Коллекторная, 3, 3а; Комсомольская, 6–30; Кооперативный пер., 6, 12; Корженевского, 1а; Короля, 34–38, 45–73; Куприянова, 4–6; Ленинградская, 1–7, 2–20; Линейный пер., 3; Любимова пр., 4–8; Михайловский пер., 4; Молочный пер., 4; Московская, 1–17, 2–22; Мясникова, 3–39, 26–44а, 72–78; Независимости пр., 2–8, 3–17; Немига, 5, 36–40; подземные переходы № 2, 3 по пр. Независимости; Привокзальная пл., 3–7; Рабкоровская, 2–28, 13–25; Революционная, 9–17, 18–32; Свердлова, 2–4, 22–36, 9–23; Семашко, 3–17, 15а, 17а, 25а, 33, 6, 8 к. 1–8, 10–14, 10а; Советская, 2–18, 7–19; станция метро «Площадь Ленина»; Стекольный пер., 3–5; Суражская, 10; Толстого, 2–32; Ульяновская, 23–41, 30–34; Фабрициуса, 1–13, 8–36; Черниговская, 46, 46а, сообщает агентство
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