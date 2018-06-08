По каким адресам в Минске на следующей неделе отключат горячую воду

Как известно, в весенне-летний период в Минске для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период традиционно отключается горячее водоснабжение. На следующей неделе в столице без теплой воды останутся жители следующих адресов.

С 11 июня:

потребителей по улицам: Аладовых; Гаруна, 1, 5, 13, 23, 25, 6–12, 16–32; Владислава Голубка, 2, 10, 12, 3; Жиновича, 1, 7–11, 15, 17, 21, 4, 6, 18–22; Игнатовского; Казимировская; Каменногорская; Колесникова; Кунцевщина, 4–12, 18–32, 36–44, 48, 7–37; Лещинского, 1–55; Лидская; Лобанка, 4, 14; Лынькова, 35, 39, 43–49, 65, 67, 71, 73, 79а, 83–87 к. 1–2, 95, 99, 99в, 99 к. 1–3, 99 к. 5, 101 к. 1–3, 105–117; Люцинская, 3, 7–17, 21–33; Матусевича, 35г, 53–69, 75–79, 50–72, 76, 78, 84–90; Налибокская; Неманская; Притыцкого, 66, 70–152, 158, 160, 105–109; Чичурина.

С 12 июня:

потребителей по улицам: Бачило; Беды, 36–40, 45; Белинского, 23, 54; Восточная, 41, 107, 129–133, 165, 169, 181, 183, 168, 170, 178, 184–190; Гало, 148; Гамарника, 1–35, 2–30; Зелёная, 1а; Инженерная, 1, 17а, 23–27, 2, 12, 14, 22–28; Калиновского, 1–15, 4а; Кедышко, 49; Кнорина, 50а; Кольцова 4-й пер., 6, 51, 53; Кольцова, 3, 5, 15а–25, 37, 37а, 39 к. 1–2, 49, 53 к. 1–2, 4–38, 48, 50; Крамского, 14; Красная слобода, г. п. № 1; Кутузова, 18; Литературная, 22; Логойский тракт, 17, 17а, 19 к.1–2, 19 к. 4, 21 к.1, 21 к. 6, 21а, 21в–39, 20–34, 22а; Лукьяновича, 10, 12; Машиностроителей, 3–19, 5б, 7а, 9а, 25–29, 43, 24, 28, 30; Мележа, 5 к. 1–2; Мирошниченко, 1–55, 4–18; Олешева, 10–14; Партизанский пр., 174, 150; Полиграфическая, 2–6, 16, 18, 29, 31; Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а; Полиграфический 4-й пер., 8–18; Промышленная; Промышленный пер., 7–11, 8, 10; Ротмистрова; Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108; Седых, 4–14а–в; Селицкого; Славинского, 4–12; Социалистическая, 2; Топографическая, 3–9, 7а, 13; учреждение РЦОП «Стайки», жилые дома № 81, 83, 82, 84; Шабаны; Широкая, 2–40а, 3, 3а, 29/15.

С 14 июня: