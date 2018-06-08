23-летняя девушка занималась вербовкой белорусок для занятия проституцией в Турции

Сотрудники милиции задержали в национальном аэропорту «Минск» 23-летнюю девушку, которую подозревают в вербовке соотечественниц для занятия проституцией в Турции.

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По материалам правоохранителей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 181 УК (Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации), санкции которой предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отмечается, девушка за полтора года завербовала и перевезла в Турцию не менее трех белорусок.

По информации следствия, подозреваемая находится в СИЗО и дает признательные показания.