23-летняя девушка занималась вербовкой белорусок для занятия проституцией в Турции

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Сотрудники милиции задержали в национальном аэропорту «Минск» 23-летнюю девушку, которую подозревают в вербовке соотечественниц для занятия проституцией в Турции.

Фото pxhere.com

По материалам правоохранителей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 181 УК (Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации), санкции которой предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отмечается, девушка за полтора года завербовала и перевезла в Турцию не менее трех белорусок.

По информации следствия, подозреваемая находится в СИЗО и дает признательные показания.

 

 

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Тэги: проституция вербовка девушек Беларусь-Турция

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