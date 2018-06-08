Утром с автовокзала в Гомеле эвакуировали более 50 человек из-за бесхозных рюкзака и сумки

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Утром 8 июня с автовокзала в Гомеле было эвакуировано более полусотни человек из-за обнаруженных бесхозных рюкзака и сумки.

В 7:55 в милицию поступил звонок о подозрительном рюкзаке. Спустя 10 минут правоохранителям сообщили о находящейся на перроне бесхозной женской сумке.

Незамедлительно была проведена эвакуация около 60 человек с учетом рабочего персонала вокзала. Как оказалось, рюкзак принадлежал семье из Добрушского района, которая утром приехала в Гомель, вернувшись из дальнего путешествия.

Семья торопилась на маршрутку и просто забыла рюкзак на вокзале. В нем оказались детские вещи и сладости. Пропажу рюкзака семья обнаружила уже в Добруше.

Владелицей сумки оказалась дачница, которая направлялась в Ветковский район. Она взяла тележку, оставив сумочку на перроне. Милиционеры пытались отыскать владелицу и опрашивали пассажиров, в том числе автобуса, который отправлялся в Ветковский район. Однако в этот момент женщина разговаривала по мобильнику и не услышала сотрудника.

О сумке она вспомнила, когда автобус уехал за несколько километров от вокзала.

Женщине пришлось вернуться на автостанцию, пишет БЕЛТА со ссылкой на информацию УВД Гомельского облисполкома.

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Тэги: автовокзал эвакуация Город: Гомель

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