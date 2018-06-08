В летних лагерях у детей воруют еду

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Правоохранители Минской области фиксируют факты хищения продуктов в детских летних лагерях.

Фото УВД Минской области

В настоящее время в лагерях столичного региона отдыхает более 13 тысяч детей.

Прошлым летом милицией были пресечены 23 попытки хищений продуктов. За два рейдовых дня были установлены четыре аналогичных факта в лагерях.

Так, в Воложинском районе задержана кухонная рабочая. Она недавно приступила к выполнению своих обязанностей, но уже смогла поживиться — в ее подсобке были обнаружены мясо, свежемороженый хек, восемь банок консервированного горошка, изюм, свежие овощи и фрукты.

Удивительно, но в разговоре с милицией женщина не скрывала, что устроилась на работу, в том числе с учетом возможностей обогатиться. А еще она заметила — ничего страшного не произошло, детям все равно хватает.

В Молодечненском районе милиция застала завскладом с сумками, в которых находился целый бакалейный набор. Задержанная объяснила свой поступок тем, что у детей плохой аппетит.

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Тэги: детский лагерь хищение

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