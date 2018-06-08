Под Дрибином легковушка «догнала» велосипед: один человек погиб, еще один в реанимации

Под Дрибином днем 7 июня произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль врезался в велосипед, на котором передвигались два человека.

78-летний водитель «Лады Ларгус» ехал по трассе Селец — Мосток — Дрибин — Горки. На 80-м километре, проезжая по мосту через реку Галыша, он врезался в двигавшийся в попутном направлении велосипед.

Управлявший двухколесным транспортным средством 53-летний мужчина от полученных травм умер на месте аварии. 32-летняя пассажирка велосипеда, которая ехала на раме, с серьезными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение, сообщили TUT.by в УГАИ МВД.

Фото УГАИ МВД