Под Дрибином легковушка «догнала» велосипед: один человек погиб, еще один в реанимации

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Под Дрибином днем 7 июня произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль врезался в велосипед, на котором передвигались два человека.

78-летний водитель «Лады Ларгус» ехал по трассе Селец — Мосток — Дрибин — Горки. На 80-м километре, проезжая по мосту через реку Галыша, он врезался в двигавшийся в попутном направлении велосипед.

Управлявший двухколесным транспортным средством 53-летний мужчина от полученных травм умер на месте аварии. 32-летняя пассажирка велосипеда, которая ехала на раме, с серьезными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение, сообщили TUT.by в УГАИ МВД.

 

Фото УГАИ МВД

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Тэги: ДТП Город: Дрибин

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