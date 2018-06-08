В Пинском районе трактор въехал в грузовик, а потом протаранил стоящую гужевую повозку

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Днем 7 июня 46-летний житель деревни Бобрик Пинского района на тракторе «Беларус 1221В» двигался по автодороге Н-200 «Бобрик-Теребень-Малая Плотница» и на улице Первомайской в деревне Малая Плотница объезжая  стоящую у края проезжей части гужевую повозку, врезался в попутно двигавшийся грузовик «Маз 555102» под управлением 49-летнего жителя деревни Плоскинь Пинского района.

После столкновения трактор съехал на правостороннюю обочину и столкнулся с гужевой повозкой, затем, перевернувшись, наехал на 80-летнего местного жителя — возчика, который вышел из магазина и находился рядом с повозкой.

В результате ДТП пенсионер с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимационное отделение.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Водители были трезвы.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ Брестской области.

 

Фото ГАИ

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Тэги: ДТП Город: Пинск

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