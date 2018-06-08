В Минске 9 июня в магазинах не будет продаваться алкоголь

Согласно решению Мингорисполкома, в субботу, 9 июня, в столице будет запрещена торговля спиртными напитками.

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На данный шаг минские власти пошли в связи с проведением выпускных вечеров.

Как отмечается, с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня будет ограничена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков, а также пива.

В начале недели сообщалось, что 9 июня на территории Минской области будет запрещена розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов.