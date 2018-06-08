В Минске 9 июня в магазинах не будет продаваться алкоголь

/ Общество
Просмотров: 154 Комментариев: 1

Согласно решению Мингорисполкома, в субботу, 9 июня, в столице будет запрещена торговля спиртными напитками.

Фото из архива

На данный шаг минские власти пошли в связи с проведением выпускных вечеров.

Как отмечается, с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня будет ограничена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков, а также пива.

В начале недели сообщалось, что 9 июня на территории Минской области будет запрещена розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: выпускной вечер сухой закон

Другие материалы на эту тему:

Последние из 90-х: нам надо здоровье и свобода, остального добьемся сами

Последние из 90-х: нам надо здоровье и свобода, остального добьемся сами

Выпускной-2012: мы за ценой не постоим

Выпускной-2012: мы за ценой не постоим

В столичных школах проходят выпускные вечера

В столичных школах проходят выпускные вечера

Выпускники минской СШ № 64 приехали на прощальный бал на «трамвае желаний»

Выпускники минской СШ № 64 приехали на прощальный бал на «трамвае желаний»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте
  • А можно не только 9-го,а еще и в остальные дни. Я вообще так категорично отношусь к алкоголю,что вы и представить не можете.Для меня это табу №1. Я росла в семье, где алкоголь очень любили и я не хочу, чтоб дети видели меня в таком состоянии,в котором я видела свою маму. Сейчас я читаю много о лечении алкоголизма: http://stopalkogolizm.ru/gde-i-kak-lechat-alkogolizm/ , жаль, что раньше я не знала о таком.