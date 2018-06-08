Скидку на коммуналку получат родители детей до 3-х лет и детей-инвалидов

/ Общество
Просмотров: 738 Комментариев: 0

Безналичную жилищную субсидию получат родители детей в возрасте до трех лет, детей-инвалидов до 18 лет.

Такое решение принял вчера президент Беларуси Александр Лукашенко.

Для получения субсидии никаких специальных действий совершать не надо. Достаточно получать соответствующие пособия и на основании данных информационных ресурсов Минтруда субсидия будет начислена автоматически.

Напомним, белорусы могут получить также субсидию по заявительному принципу. Такое право предоставлено гражданам или семьям, не имеющим собственного жилья и проживающим на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности.

Для получения субсидии нормативные расходы на ЖКУ должны превышать 20% совокупного дохода семьи в городах и 15% в сельской местности.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: жилищная субсидия ЖКУ Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Коммуналка: Лукашенко в шутку сделал крайним Семашко

Коммуналка: Лукашенко в шутку сделал крайним Семашко

Коммунальные услуги будут дорожать. Что ждет белорусов в 2018-м?

Коммунальные услуги будут дорожать. Что ждет белорусов в 2018-м?

Популизм и реалии. Пятидолларовый барьер не сдержит тарифы на ЖКУ

Популизм и реалии. Пятидолларовый барьер не сдержит тарифы на ЖКУ

Частники — за минимизацию затрат на коммуналку, государство — против

Частники — за минимизацию затрат на коммуналку, государство — против

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте