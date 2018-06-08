Скидку на коммуналку получат родители детей до 3-х лет и детей-инвалидов

Безналичную жилищную субсидию получат родители детей в возрасте до трех лет, детей-инвалидов до 18 лет.

Такое решение принял вчера президент Беларуси Александр Лукашенко.

Для получения субсидии никаких специальных действий совершать не надо. Достаточно получать соответствующие пособия и на основании данных информационных ресурсов Минтруда субсидия будет начислена автоматически.

Напомним, белорусы могут получить также субсидию по заявительному принципу. Такое право предоставлено гражданам или семьям, не имеющим собственного жилья и проживающим на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности.

Для получения субсидии нормативные расходы на ЖКУ должны превышать 20% совокупного дохода семьи в городах и 15% в сельской местности.