Лукашенко улетел в Китай для участия в саммите ШОС

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8 июня Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА.

XVIII заседание Совета глав государств ШОС состоится 9-10 июня в городе Циндао.

По информации пресс-службы президента, на саммите Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами — членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.

Лукашенко также проведет ряд встреч с главами государств — участников саммита, в том числе с председателем КНР и президентом Монголии.

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Тэги: ШОС Беларусь-Китай Персона: Александр Лукашенко Город: Циндао

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