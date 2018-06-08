Лукашенко улетел в Китай для участия в саммите ШОС

8 июня Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА .

XVIII заседание Совета глав государств ШОС состоится 9-10 июня в городе Циндао.

По информации пресс-службы президента, на саммите Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами — членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.

Лукашенко также проведет ряд встреч с главами государств — участников саммита, в том числе с председателем КНР и президентом Монголии.